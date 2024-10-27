МИД раскрыл новую информацию о задержанном в Беларуси гражданине Латвии

Как уже сообщалось, в Беларуси задержан гражданин Латвии, вероятно, это Эмиль Асарис, ехавший на машине в Беларусь.

Эглите пояснила, что по этому делу расследование еще продолжается. По белорусскому законодательству, дело должно быть передано в суд в течение двух месяцев с момента задержания.

Как сообщалось, МИД получил подтверждение от белорусских властей о задержании гражданина Латвии, а Консульский департамент МИД находится в общении с его близкими. Эглите подчеркнула, что задержанные за границей лица судятся в стране, где совершено преступное деяние. Дата суда пока неизвестна.

МИД ранее подчеркнул, что из-за отсутствия правосудия в Беларуси и России возможности Латвии оказать помощь своим подданным в этих странах очень ограничены, оборот информации происходит очень медленно. Сотрудничество Латвии с Беларусью по правовым вопросам сведено к минимуму.

Как отметила Эглите, хотя Латвия неоднократно призывала своих жителей не ездить в Беларусью, так как это рискованно, латвийцы продолжают въезжать в эту страну.

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