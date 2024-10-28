В России за взяточничество задержан очередной генерал

В отношении Оглоблина начат уголовный процесс. Он обвиняется во взяточничестве во время выполнения госзаказа.

По данным следствия, с 2016 по 2021 год Оглоблин получил более десяти миллионов рублей (95 000 евро) от представителей пермского телефонного завода "Телта".

В обмен на эти деньги генерал-майор обещал услуги по выполнению многомиллионного оборонного контракта на поставку оборудования связи для Министерства обороны.

Как отмечают российские СМИ, в феврале 2022 года Оглоблин был приговорен к 4,5 года колонии - его признали виновным в завышении цен при закупке Минобороны оборудования связи. Ведомству был нанесен ущерб на 1,6 млрд руб.

Позднее сообщалось, что он был освобожден из колонии после дачи показаний на экс-начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

После отставки Сергея Шойгу с поста министра обороны против чиновников Министерства обороны было возбуждено множество дел о коррупции.

С апреля 2024 года в России были задержаны несколько высокопоставленных военных.

По делу о взятках были задержаны заместитель министра обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

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