В настоящее время Венгрия по ротации председательствует в ЕС, а Орбан считается ближайшим союзником Кремля в ЕС.

Орбан прибыл в Грузию в понедельник и там он, вероятно, выразит поддержку пророссийской партии "Грузинская мечта", которая объявила себя победителем только что завершившихся парламентских выборов.

Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы.

"Чего бы господин Орбан не сказал во время своего визита в Грузию, он не представляет ЕС", - заявил испанскому общественному радио RNE Боррель.

"Ротационное председательство в ЕС не имеет полномочий в области внешней политики", - добавил верховный дипломат ЕС.

Проевропейская оппозиция Грузии призвала сторонников к массовым демонстрациям, и страна в понедельник готовится к протестам.

Оппозиция обвиняет правящую партию в "воровстве" парламентских выборов, а президент назвала произошедшее "российской спецоперацией".

Виктор Орбан был первым среди лидеров зарубежных стран, кто поздравил правящую в Грузии партию "Грузинская мечта" с победой на прошедших в субботу выборах.

Он сделал это еще до объявления первых официальных результатов.

Премьер-министр Венгрии - один из главных союзников нынешнего правительства "Грузинской мечты".

Орбан и раньше раздражал руководство ЕС своими раскольническими визитами.

В Брюсселе остро раскритиковали его июльский визит в Москву, где венгерский премьер в рамках самопровозглашенной "мирной миссии" встретился с российским диктатором Владимиром Путиным , чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

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