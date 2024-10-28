До сих пор Алексеев выполнял свои процессуальные обязанности и присутствовал на всех судебных заседаниях, но 28 октября не явился на заседание. Как сообщили в судебной администрации, 23 сентября 2020 года Служба государственной безопасности (VDD) отменила наложенные на Алексеева меры пресечения, в том числе запрет на выезд из страны без разрешения лица, ведущего производство, поскольку истек максимальный срок для применения мер безопасности.

Судья Курземского районного суда Гуна Тройка заявила, что суд признал неявку подсудимого Алексеева на судебное заседание неоправданной и вынес постановление о применении меры процессуального принуждения. Рассмотрение дела было отложено до 4 ноября текущего года, когда суд, получив информацию, примет решение о дальнейшем ходе дела.

В своей публикации в соцсети Facebook Алексеев сообщил, что в субботу, 26 октября, покинул Латвию и отправился в Беларусь, где планирует просить политического убежища.

Алексеев и неграждане Латвии Дмитрий Сустретов и Петр Погородний обвиняются по делу о деятельности сайта imhoclub.lv.