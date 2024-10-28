Минздрав предлагает ввести два бесплатных домашних визита акушерок к новорожденным

Как поясняется в отчете, в настоящее время семейный врач является единственным специалистом, оказывающим послеродовую помощь молодым семьям. Несмотря на законодательно закрепленное положение о послеродовом скрининге, ресурсов для его проведения не хватает - женщине назначается один визит к гинекологу через шесть недель после родов, во время которого необходимо охватить множество вопросов за короткий промежуток времени, подчеркивают в министерстве. В настоящее время в здравоохранении не предусмотрено определение самочувствия молодых матерей, то есть их психоэмоционального состояния, навыков грудного вскармливания и потребности в помощи в послеродовом периоде, напоминает Минздрав.

Это предложение является частью мер поддержки молодых родителей. Планируется разработать программу по укреплению физического, психического и социального здоровья, которая первоначально будет охватывать матерей, новорожденных и детей в возрасте до шести месяцев, способствуя тем самым положительному опыту молодых семей.

Также планируется увеличить эмоциональную поддержку в соответствии с индивидуальными потребностями, оказывать консультации по грудному вскармливанию и другие послеродовые услуги. Цель - своевременно предотвратить потенциальные или существующие психоэмоциональные и социальные риски для молодых семей.

Услугу планируется внедрить в Риге, Пририжье и регионах, всего будет протестировано не менее 200-300 молодых матерей. По данным Национальной службы здравоохранения, стоимость одного визита оценивается в 49,12 евро.

МЗ также рассматривает возможную потребность в обучении медицинских работников, участвующих в предоставлении услуги.

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