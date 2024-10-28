Министерство здравоохранения предлагает ввести два финансируемых государством визита акушерок в дома к новорожденным. Это поможет оказать детям и родителям необходимое медицинское обслуживание и одновременно убедиться, что в семье обеспечены безопасные социальные условия, говорится в информационном отчете Минздрава о предоставлении эмоциональной и практической поддержки будущим и молодым родителям во время беременности, родов и послеродового периода.
Минздрав предлагает ввести два бесплатных домашних визита акушерок к новорожденным
Министерство отмечает, что визиты на дом чрезвычайно важны, поскольку в ходе них акушерка может наблюдать за реальными условиями жизни молодой семьи, что позволяет получить полное представление о стрессовых факторах и потенциальных проблемах, с которыми может столкнуться семья. По мнению Минздрава, визиты на дом дают более полную картину социальных, эмоциональных и физических проблем семьи в режиме реального времени, что позволяет акушерке выявить риски и предложить поддержку гораздо быстрее, чем это было бы возможно вне дома, в кабинете врача.
Планируется, что первый визит акушерки на дом будет происходить в течение двух недель после рождения ребенка, второй - по результатам первого визита, но в любом случае не позднее, чем когда ребенку исполнится шесть месяцев. Продолжительность каждого визита, согласно инициативе, составит 60 минут.
Ожидается, что во время визита акушерка оценит различные факторы риска в доме, ознакомится с состоянием здоровья матери и новорожденного и выслушает жалобы молодой семьи, после чего заполнит отчет о визите и, при необходимости, даст рекомендации о возможности привлечения других специалистов по поддержке. Министерство подчеркивает, что данное предложение позволит усилить роль акушерки в уходе за женщиной и новорожденным.
Как поясняется в отчете, в настоящее время семейный врач является единственным специалистом, оказывающим послеродовую помощь молодым семьям. Несмотря на законодательно закрепленное положение о послеродовом скрининге, ресурсов для его проведения не хватает - женщине назначается один визит к гинекологу через шесть недель после родов, во время которого необходимо охватить множество вопросов за короткий промежуток времени, подчеркивают в министерстве. В настоящее время в здравоохранении не предусмотрено определение самочувствия молодых матерей, то есть их психоэмоционального состояния, навыков грудного вскармливания и потребности в помощи в послеродовом периоде, напоминает Минздрав.
Это предложение является частью мер поддержки молодых родителей. Планируется разработать программу по укреплению физического, психического и социального здоровья, которая первоначально будет охватывать матерей, новорожденных и детей в возрасте до шести месяцев, способствуя тем самым положительному опыту молодых семей.
Также планируется увеличить эмоциональную поддержку в соответствии с индивидуальными потребностями, оказывать консультации по грудному вскармливанию и другие послеродовые услуги. Цель - своевременно предотвратить потенциальные или существующие психоэмоциональные и социальные риски для молодых семей.
Услугу планируется внедрить в Риге, Пририжье и регионах, всего будет протестировано не менее 200-300 молодых матерей. По данным Национальной службы здравоохранения, стоимость одного визита оценивается в 49,12 евро.
МЗ также рассматривает возможную потребность в обучении медицинских работников, участвующих в предоставлении услуги.
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