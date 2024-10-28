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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Премьер Грузии подтвердил приверженность цели присоединиться к ЕС

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе Фото: AFP/SCANPIX

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, пытаясь разрядить напряженность после субботних выборов, результаты которых, как утверждает проевропейская оппозиция, были сфальсифицированы, заявил в понедельник, что Тбилиси привержен цели вступления в Евросоюз.

Грузия хочет до 2030 года полностью интегрироваться в ЕС, подчеркнул Кобахидзе на заседании кабинета министров, добавив, что ожидает нового начала в сложных отношениях между Тбилиси и Брюсселем в следующем году.

Хотя Грузия является кандидатом в члены ЕС с 2023 года, Брюссель заморозил процесс ее вступления в ответ на ряд репрессивных законов, чье прохождение в парламенте, игнорируя протесты, поддержала в этом году правящая партия "Грузинская мечта".

Кобахидзе заявил, что парламентские выборы - это вотум доверия его правительству.

Согласно предварительным результатам, объявленным избирательной комиссией, "Грузинская мечта" набрала 54% голосов.

Тем временем прозападный президент Саломе Зурабишвили заявила, что результаты выборов полностью сфальсифицированы, и высказала подозрения, что здесь имело место российское вмешательство.

Она также призвала к массовым демонстрациям в понедельник вечером в знак протеста против результатов выборов.

Проевропейская оппозиция также отказалась признать эти результаты, а основные оппозиционные партийные альянсы отказались занять свои места в парламенте.

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