Премьер Грузии подтвердил приверженность цели присоединиться к ЕС

Грузия хочет до 2030 года полностью интегрироваться в ЕС, подчеркнул Кобахидзе на заседании кабинета министров, добавив, что ожидает нового начала в сложных отношениях между Тбилиси и Брюсселем в следующем году.

Хотя Грузия является кандидатом в члены ЕС с 2023 года, Брюссель заморозил процесс ее вступления в ответ на ряд репрессивных законов, чье прохождение в парламенте, игнорируя протесты, поддержала в этом году правящая партия "Грузинская мечта".

Кобахидзе заявил, что парламентские выборы - это вотум доверия его правительству.

Согласно предварительным результатам, объявленным избирательной комиссией, "Грузинская мечта" набрала 54% голосов.

Тем временем прозападный президент Саломе Зурабишвили заявила, что результаты выборов полностью сфальсифицированы, и высказала подозрения, что здесь имело место российское вмешательство.

Она также призвала к массовым демонстрациям в понедельник вечером в знак протеста против результатов выборов.

Проевропейская оппозиция также отказалась признать эти результаты, а основные оппозиционные партийные альянсы отказались занять свои места в парламенте.

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