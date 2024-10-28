Согласно результатам, объявленным избирательной комиссией после подсчета почти всех голосов, действующая правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов, а четыре прозападных оппозиционных альянса вместе получили 37,78%.

Оппозиция считает выборы нечестными и отказывается признать, что проиграла партии, которую она обвиняет в прокремлевском авторитаризме. Зурабишвили заявила, что результаты выборов полностью сфальсифицированы, и высказала подозрения, что здесь имело место российское вмешательство.

Зурабишвили сказала AFP, что на выборах использовались довольно сложные мошеннические схемы. По ее мнению, высокий уровень планирования мошенничества свидетельствует о "российской методологии", что неудивительно, "учитывая отношения между партией власти и Россией". Она отметила, что предвыборная пропаганда "Грузинской мечты" "полностью скопирована с российской пропаганды" и "у них есть пиарщики (...), приехавшие из России".

В ходе выборов "покупались голоса, оказывалось давление, особенно на государственных чиновников, оказывалось давление на семьи заключенных, которым можно пообещать освобождение", рассказала президент, добавив, что у избирательных участков стояли микроавтобусы, из которых шла раздача денег.

По словам Зурабишвили, также были использованы методы, связанные с технологией электронного голосования, которая впервые была применена на выборах. Удостоверения личности с одним и тем же номером использовались для многократного голосования в разных регионах, добавила она.

"Обвинять правительство очень сложно, и это не моя задача, но методология - российская", - подчеркнула президент.

Назвав Россию агрессором, Зурабишвили заявила, что, "пока Россия не вернется на путь международных норм и стандартов, с ней трудно иметь дело". "[Россия] представляет угрозу, поэтому мы должны это учитывать, и я думаю, что люди здесь хорошо это понимают", - добавил президент.

Сейчас в Грузии тысячи людей протестуют против результатов выборов.

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