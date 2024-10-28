Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник, 28 октября, осудил участие северокорейской армии в войне России против Украины, заявив, что это опасное расширение военных действий и признак растущего отчаяния российского диктатора.
Рютте подтвердил участие Северной Кореи в войне против Украины
После встречи с представителями южнокорейской разведки Рютте заявил, что может подтвердить факт ввода северокорейских войск в Курскую область России.
С августа украинская армия вошла в Курскую область и теперь контролирует несколько сотен квадратных километров российской территории.
"Растущее военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет собой угрозу безопасности как Индо-Тихоокеанского региона, так и Евро-Атлантического региона", - заявил генеральный секретарь Альянса.
Рютте также сообщил, что Россия с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года потеряла более 600 тысяч убитыми и ранеными и Кремль больше не в состоянии продолжать войну без иностранной помощи.
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