Контролировать санкции против КНДР будут без ООН. Удастся ли это?

В то же время другие наблюдатели сомневаются, что Многосторонняя группа по мониторингу санкций может быть эффективной в условиях, когда соседи Северной Кореи - Россия и Китай - являются ее ближайшими союзниками. "Россия сейчас совершенно не заинтересована в санкциях против Северной Кореи", - констатирует Бен Эшьон, доцент кафедры международных отношений токийского университета Васэда.

Сеул давно утверждает, что КНДР поставляет России большое количество боеприпасов Фото: Kim Jae-Hwan/Sopa/Zuma/picture alliance

"Когда в 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию (против энергетического, экспортного и импортного секторов КНДР. - Ред.), и Китай, и Россия согласились сотрудничать со всем остальным миром, с тем чтобы, введя санкции против Северной Кореи, попытаться заставить ее отказаться от своего ядерного оружия, - указал он в интервью DW. - Но с тех пор отношения между Россией и Северной Кореей кардинально изменились: теперь Пхеньян отправляет солдат воевать в Украину".

И хотя новому альянсу, возможно, удастся лучше отслеживать перемещения подозрительных судов, которые могут пытаться обойти санкции, эта "игра в кошки-мышки" стала сложнее: Москва и Пхеньян активизировали поставки военного оборудования, товаров и топлива по железной дороге или на судах, которые не выходят за пределы территориальных вод вдоль восточного побережья двух стран.

"Санкции - это инструмент, который можно использовать для оказания давления, но идея, что мы вдруг сможем добиться полного их соблюдения и заставить Пхеньян уступить, кажется мне нереалистичной", - резюмирует Бен Эшьон.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!