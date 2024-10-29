Дело об убийстве семилетней Жюстин теперь будет рассматривать Латгальский окружной суд в Даугавпилсе, поскольку дело было передано другому судье, стало известно агентству LETA.
Рассмотрение дела об убийстве маленькой Юстине продолжится в Даугавпилсе
Суд сообщает, что уголовное дело было передано другому судье в связи с длительной недееспособностью судьи Сильвии Саленице-Линужи. Теперь дело будет рассматриваться в Даугавпилсе судьей Натальей Саратовой.
В соответствии с уголовно-процессуальным законом, судебное разбирательство было возобновлено на заседании 14 октября. Прокурор поддержал версию обвинения, после чего было выяснено отношение обвиняемых к обвинению. Затем был определен порядок исследования доказательств и решен вопрос о лицах, подлежащих вызову в судебное заседание.
Учитывая, что приглашенные лица должны быть извещены о следующем судебном заседании в установленном законом порядке, определено, что следующее судебное заседание состоится 7 ноября в 10:00 часов утра.
Как уже сообщалось, обвинения по делу - убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть совершенное группой лиц в отношении жертвы, которая находилась в беспомощном состоянии, а также жестокое и насильственное обращение с малолетним ребенком - предъявлены отцу и мачехе девочки - Владимиру и Сандре Рейниковым.
Согласно обвинению, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме в Роговке Резекненского края, они поссорились из-за претензий бытового характера к Юстине, поскольку не справлялись с воспитанием и уходом за девочкой.
Осознавая, что Юстине в силу своего возраста находится в беспомощном состоянии и физически не способна оказать им сопротивление, они начали кричать на девочку и наносить удары по ее телу и голове, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.
Чтобы скрыть следы преступления, отец и мачеха спрятали труп девочки в подвале заброшенного дома и ввели в заблуждение полицию и общественность относительно исчезновения Юстине.
Об исчезновении Юстине родители сообщили 5 мая 2023 года. Поиски девочки велись в течение полутора месяцев, пока ее тело не было найдено в заброшенном доме в нескольких десятках километров от Роговки.
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