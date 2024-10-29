Рассмотрение дела об убийстве маленькой Юстине продолжится в Даугавпилсе

Суд сообщает, что уголовное дело было передано другому судье в связи с длительной недееспособностью судьи Сильвии Саленице-Линужи. Теперь дело будет рассматриваться в Даугавпилсе судьей Натальей Саратовой.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом, судебное разбирательство было возобновлено на заседании 14 октября. Прокурор поддержал версию обвинения, после чего было выяснено отношение обвиняемых к обвинению. Затем был определен порядок исследования доказательств и решен вопрос о лицах, подлежащих вызову в судебное заседание.

Учитывая, что приглашенные лица должны быть извещены о следующем судебном заседании в установленном законом порядке, определено, что следующее судебное заседание состоится 7 ноября в 10:00 часов утра.

Как уже сообщалось, обвинения по делу - убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть совершенное группой лиц в отношении жертвы, которая находилась в беспомощном состоянии, а также жестокое и насильственное обращение с малолетним ребенком - предъявлены отцу и мачехе девочки - Владимиру и Сандре Рейниковым.