Основателя оркестра Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Дайниса Вушканса и его преемника Гунтиса Кумачева обвиняют в нескольких уголовных правонарушениях.
Руководителей оркестра латвийской армии обвинили в коррупции и злоупотреблении властью
Рижский городской суд уже рассмотрел их дела и вынес обвинительные приговоры. Вушканс признан виновным по всем эпизодам, один из которых уже вступил в силу.
Кумачев, нынешний руководитель оркестра, также проходит по одному из дел вместе с Вушкансом и их бывшим коллегой Дайнисом Гризаном. Всех троих обвиняют в сговоре и подделке документов, что было совершено, пока они занимали государственные должности.
В суде первой инстанции Вушкансу и Гризану назначили по 150 часов общественных работ, а Кумачев получил штраф в размере 8400 евро. Им также запретили занимать должности в структурах НВС в течение трех лет. Поскольку разбирательства проходили в закрытых заседаниях, подробности обвинений неизвестны.
В этом месяце дело рассматривалось повторно в апелляционном суде Видземского региона, который подтвердил прежние приговоры. Однако это решение пока не вступило в силу, так как Кумачев его оспорил.
В отдельном деле, также рассмотренном в закрытых заседаниях, Вушкансу предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и легализации средств, полученных преступным путем. По данным следствия, в 2017 году, будучи главой оркестра, Вушкайнс незаконно сдал в аренду 16 ударных инструментов китайскому оркестру, который приехал на гастроли в Латвию. Он не получил разрешения от командования и, более того,
привлек солдат для перевозки инструментов и использовал армейский транспорт и топливо.
Еще один эпизод связан с организацией платных выступлений музыкантов оркестра НВС на концертах Валмиерского драматического театра. Военное командование об этом не знало, а договор с театром оказался фиктивным. За выступления театр заплатил 3999 евро, которые затем пошли на оплату стройматериалов и ремонтных работ в помещениях оркестра, арендуемых в здании Национального архива в Риге. Нарушения вскрылись после проверки объекта сотрудниками Государственной инспекции труда и Военной полиции.
Поначалу Вушканс отрицал свою вину, но после четырех с половиной лет разбирательств признал обвинения, выразил раскаяние и согласился на наказание. Суд приговорил его к полутора годам условного лишения свободы с таким же испытательным сроком. Этот приговор уже вступил в законную силу.
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