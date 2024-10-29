Руководителей оркестра латвийской армии обвинили в коррупции и злоупотреблении властью

Рижский городской суд уже рассмотрел их дела и вынес обвинительные приговоры. Вушканс признан виновным по всем эпизодам, один из которых уже вступил в силу.

Кумачев, нынешний руководитель оркестра, также проходит по одному из дел вместе с Вушкансом и их бывшим коллегой Дайнисом Гризаном. Всех троих обвиняют в сговоре и подделке документов, что было совершено, пока они занимали государственные должности.

В суде первой инстанции Вушкансу и Гризану назначили по 150 часов общественных работ, а Кумачев получил штраф в размере 8400 евро. Им также запретили занимать должности в структурах НВС в течение трех лет. Поскольку разбирательства проходили в закрытых заседаниях, подробности обвинений неизвестны.

В этом месяце дело рассматривалось повторно в апелляционном суде Видземского региона, который подтвердил прежние приговоры. Однако это решение пока не вступило в силу, так как Кумачев его оспорил.