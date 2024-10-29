В Елгаве без электричества остались около 11 тысяч клиентов

​Оперативно-рабочая группа Sadales tīkls приступила к локализации ущерба, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.

Sadales tīkls в 2023 году работало с оборотом 343,332 млн евро, что на 14% больше, чем годом ранее, а также компания получила прибыль в размере 16,906 млн евро, в отличие от убытков годом ранее.