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Sergejs Tihomirovs

В Елгаве без электричества остались около 11 тысяч клиентов

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Электрические провода
Электрические провода Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник в 11:00 часов утра было прервано электроснабжение около 11 тысяч клиентов оператора распределительной сети AS Sadales tīkls в Елгаве, сообщили агентству LETA в компании.

Компания отмечает, что в электросети среднего напряжения зафиксирован технологический сбой, который затронул часть потребителей.

​Оперативно-рабочая группа Sadales tīkls приступила к локализации ущерба, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.

Причина отключения электроэнергии выясняется.

Sadales tīkls в 2023 году работало с оборотом 343,332 млн евро, что на 14% больше, чем годом ранее, а также компания получила прибыль в размере 16,906 млн евро, в отличие от убытков годом ранее.

Sadales tīkls - оператор и разработчик электросетей в Латвии, часть государственного концерна Latvenergo.

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