Видео Пьяный водитель попытался сбежать от полиции, но получил огромный штраф

Две несовершеннолетние пассажирки в салоне автомобиля находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении обеих молодых девушек возбуждены дела об административных правонарушениях.

В отношении водителя транспортного средства возбужден процесс о 21 административных правонарушениях за превышение разрешенной скорости движения, за попытку побега, не пристегнутый ремень безопасности, за езду в темное время суток без включенного аварийного сигнала на автомобиле, у которого не работает одна из фар ближнего света, за несоблюдение дорожного знака "СТОП", за движение на запрещающий сигнал светофора, за неиспользование сигнала поворота и другие нарушения.

Также водитель автомобиля Volvo, скрываясь, столкнулся с автомобилями Volvo и Peugeot, причинив им повреждения, в связи с чем возбуждено дело об административном правонарушении.

Также возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

Согласно Уголовному закону такое уголовное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо пробационным надзором с лишением права управления транспортным средством на пять лет.

Мужчину также оштрафовали на более чем 2800 евро.

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