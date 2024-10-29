В минувшие выходные сотрудники полиции задержали мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пытался сбежать от полиции и нарушил несколько правил дорожного движения. Государственная полиция возбудила 21 административное и одно уголовное дело против этого мужчины, а также административные дела против несовершеннолетних пассажирок за нахождение в состоянии алкогольного опьянения.
Видео ⟩ Пьяный водитель попытался сбежать от полиции, но получил огромный штраф
27 октября около 01:00 Лиепайская муниципальная полиция получила информацию о том, что по улице Либешу в Лиепае двигался автомобиль марки Volvo, водитель которого, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники Лиепайской муниципальной полиции заметили автомобиль Volvo и, включив специальные звуковые и световые сигналы оперативного автомобиля полиции, через громкоговоритель дали указание водителю остановиться, но мужчина проигнорировал этот приказ и попытался сбежать.
Пытаясь скрыться водитель нарушил ряд правил дорожного движения - превысил разрешенную скорость, не выполнил требования знака "СТОП", выехал на встречную полосу, не остановился на запрещающий сигнала светофора, а также стал причиной столкновения двух других транспортных средств.
Водитель автомобиля Volvo заехал в тупик, где был вынужден остановить автомобиль. Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Volvo.
Установлено, что транспортным средством управлял мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
Когда дыхание мужчины проверили на наличие алкоголя, выяснилось, что концентрация алкоголя в его крови составляет 1,93 промилле.
Мужчина находился в машине не один, тем самым подвергая опасности не только себя и окружающих участников дорожного движения, но и находившихся в машине молодых девушек.
Две несовершеннолетние пассажирки в салоне автомобиля находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении обеих молодых девушек возбуждены дела об административных правонарушениях.
В отношении водителя транспортного средства возбужден процесс о 21 административных правонарушениях за превышение разрешенной скорости движения, за попытку побега, не пристегнутый ремень безопасности, за езду в темное время суток без включенного аварийного сигнала на автомобиле, у которого не работает одна из фар ближнего света, за несоблюдение дорожного знака "СТОП", за движение на запрещающий сигнал светофора, за неиспользование сигнала поворота и другие нарушения.
Также водитель автомобиля Volvo, скрываясь, столкнулся с автомобилями Volvo и Peugeot, причинив им повреждения, в связи с чем возбуждено дело об административном правонарушении.
Также возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав.
Согласно Уголовному закону такое уголовное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо пробационным надзором с лишением права управления транспортным средством на пять лет.
Мужчину также оштрафовали на более чем 2800 евро.
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