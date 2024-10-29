Байба Зузена избрана главой LSM

Председатель SEPLP, комментируя результаты, воздержался от подробностей. Ожидается, что на заседании SEPLP в среду, 30 октября, официально подтвердят итоги конкурса и озвучат дальнейшие шаги по его результатам.

В последние годы Зузена руководит консалтинговой компанией Komercizglītības centrs. До этого она работала в телевизионной индустрии, занимая ключевые позиции в структуре TV3. С 2004 по 2007 год Зузена отвечала за маркетинг и программу телеканала. А с 2007 по 2019 год возглавляла Modern Times Group (MTG) - латвийский медиаконцерн, впоследствии преобразованный в All Media Latvia. В структуру входили несколько телевизионных каналов, радиостанция и новостные порталы.

Ее опыт также включает работу в ведущих рекламных агентствах Латвии. До прихода в MTG в 2004 году она сотрудничала с агентствами Creative Laboratory, DDB Latvia и Saatchi & Saatchi Latvia.

Зузена окончила Латвийский университет, получив степень бакалавра по клинической психологии, а затем получила степень магистра делового администрирования (MBA) в Высшей школе бизнеса RISEBA.

Напомним, что в начале апреля была запущена масштабная инициатива по слиянию Latvijas Radio и Latvijas Televīzija в единое Общественное медиа Латвии. Это объединение призвано создать единую платформу к 1 января 2025 года.

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