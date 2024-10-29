Байба Зузена, известная как многолетний руководитель телеканала TV3, стала победителем конкурса на должность председателя правления Общественного медиа Латвии (Latvijas Sabiedriskais Medijs, LSM). По неподтвержденным данным агентства LETA, Зузена была признана наиболее подходящим кандидатом среди 78 претендентов на пять позиций в правлении объединенного медиахолдинга.
Байба Зузена избрана главой LSM
Председатель SEPLP, комментируя результаты, воздержался от подробностей. Ожидается, что на заседании SEPLP в среду, 30 октября, официально подтвердят итоги конкурса и озвучат дальнейшие шаги по его результатам.
В последние годы Зузена руководит консалтинговой компанией Komercizglītības centrs. До этого она работала в телевизионной индустрии, занимая ключевые позиции в структуре TV3. С 2004 по 2007 год Зузена отвечала за маркетинг и программу телеканала. А с 2007 по 2019 год возглавляла Modern Times Group (MTG) - латвийский медиаконцерн, впоследствии преобразованный в All Media Latvia. В структуру входили несколько телевизионных каналов, радиостанция и новостные порталы.
Ее опыт также включает работу в ведущих рекламных агентствах Латвии. До прихода в MTG в 2004 году она сотрудничала с агентствами Creative Laboratory, DDB Latvia и Saatchi & Saatchi Latvia.
Зузена окончила Латвийский университет, получив степень бакалавра по клинической психологии, а затем получила степень магистра делового администрирования (MBA) в Высшей школе бизнеса RISEBA.
Напомним, что в начале апреля была запущена масштабная инициатива по слиянию Latvijas Radio и Latvijas Televīzija в единое Общественное медиа Латвии. Это объединение призвано создать единую платформу к 1 января 2025 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!