Видео Поющий полицейский Пузиков рассказал, как встретил свою невесту

Пузиков лишь недавно объявил о своей помолвке публично. "Я счастлив и надеюсь, что дойду до финиша и женюсь", - сказал Николай.

Он не раз говорил, что ему как известному в Латвии человеку было трудно завязать отношения, потому что дамы думали, что их обманывают.

Теперь он рассказал, как встретил любимую: "Мы познакомились в церкви. Мы познакомились на свадьбе ее сестры, где я должен был играть на гитаре и петь. Это было очень красиво".

Пузиков также рассказал, как он понял, что это его женщина: "Я люблю естественность. Мне нравятся женщины, которые не притворяются, которые такие, какие они есть. А еще домашние и не вульгарные. Те, которые дают ощущение дома. Мужчинам нравится такая женственность".

Пузиков объявил о помолвке в соцсетях в начале августа. Он сообщил эту новость, опубликовав фото с возлюбленной из Парижа.

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