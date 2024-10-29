Для председательства Латвии в Совете ЕС будет создано специальное учреждение

Секретариат будет работать до 30 июня 2029 года.

Учреждение будет подчиняться министру иностранных дел и обеспечивать координацию между госучреждениями во время подготовки к председательству Латвии в Совете ЕС и во время него.

Вначале в секретариате будет десять должностей, а с 1 июля 2025 года будет создано еще пять рабочих мест. Директор секретариата будет выбран в ходе конкурса.

Функции секретариата будут заключаться в координации подготовки программы и графика мероприятий председательства, решении финансовых, административных, логистических вопросов и вопросов безопасности, связанных с организацией председательства, в подготовке культурной программы и программы связей с общественностью и коммуникации.

Во вторник правительство постановило выделить из перераспределенного финансирования в размере 1,4 млн евро 443,4 тыс. евро для программы "Обеспечение деятельности секретариата председательства Латвии в Совете ЕС", а еще 1 млн евро - для программы "Обеспечение председательства Латвии в Совете ЕС (мероприятия министерства)".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!