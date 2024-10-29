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Новым главой "Хезболлы" стал Наим Касем. Он был заместителем убитого Хасана Насраллы

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BBC
Наим Касем является одним из самых известных лидеров «Хезболлы»
Наим Касем является одним из самых известных лидеров «Хезболлы» Фото: BBC News

"Хезболла" назначила своим новым руководителем 71-летнего Наима Хассема, который ранее был заместителем убитого Израилем Хассана Насраллы и является одним из самых известных деятелей ливанской группировки.

В письменном сообщении «Хезболлы» сказано, что совет шуры — ее руководящий орган — назначил Касема генеральным секретарем.

После смерти Насраллы Касем выступал с тремя телевизионными обращениями, в том числе 8 октября он заявил, что «Хезболла» поддерживает усилия, направленные на прекращение огня в войне с Израилем.

В ответ на сообщения о назначении Касема правительство Израиля дало понять, что Касема может ожидать та же судьба, что Насраллу и Хашема Сафиеддина — возможного следующего лидера «Хезболлы», который был также убит в результате израильского удара.

«Его срок на этой должности может оказаться самым коротким в истории этой террористической организации, если он будет действовать так же, как его предшественники Хасан Насралла и Хашем Сафиеддин, — сказано в сообщении на официальном арабоязычном аккаунте правительства Израиля в сети Х (бывший твиттер). — Для Ливана нет другого решения, кроме роспуска этой организации как военной силы».

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Что известно о Касеме?

Как передает ближневосточный корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега, Касем был заместителем генерального секретаря «Хезболлы» более 30 лет и является одним из самых узнаваемых ее лиц.

Касем выступал с телеобращениями после смерти Насраллы
Касем выступал с телеобращениями после смерти Насраллы Фото: Reuters

Касем родился в Бейруте и в 1982 году стал одним из основателей «Хезболлы».

Заместителем генсека он стал в 1991 году, когда организацией руководил Аббас аль-Мусави (последний погиб в результате удара израильского вертолета в 1992-м году).

Касем является одним из основных публичных представителей «Хезболлы» и часто дает интервью иностранным журналистам.

После 2006 года, когда «Хезболла» начала полномасштабную войну с Израилем, Насралла практически перестал появляться на публике, и с тех пор именно Касем делал основные заявления от имени группировки.

Однако, как пишут журналисты, Касем не обладает такой же харизмой и ораторскими способностями, какие были у Насраллы.

Фото: BBC

Хасан Насралла был убит 28 сентября в результате израильского авиаудара по подземному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

После нападения ХАМАС на израильские населенные пункты в октябре 2023 года и последовавшей за этим военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа Насралла объявил войну Израилю и распорядился вести обстрелы до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из сектора Газа.

BBC
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