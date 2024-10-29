"Хезболла" назначила своим новым руководителем 71-летнего Наима Хассема, который ранее был заместителем убитого Израилем Хассана Насраллы и является одним из самых известных деятелей ливанской группировки.
Новым главой "Хезболлы" стал Наим Касем. Он был заместителем убитого Хасана Насраллы
В письменном сообщении «Хезболлы» сказано, что совет шуры — ее руководящий орган — назначил Касема генеральным секретарем.
После смерти Насраллы Касем выступал с тремя телевизионными обращениями, в том числе 8 октября он заявил, что «Хезболла» поддерживает усилия, направленные на прекращение огня в войне с Израилем.
В ответ на сообщения о назначении Касема правительство Израиля дало понять, что Касема может ожидать та же судьба, что Насраллу и Хашема Сафиеддина — возможного следующего лидера «Хезболлы», который был также убит в результате израильского удара.
«Его срок на этой должности может оказаться самым коротким в истории этой террористической организации, если он будет действовать так же, как его предшественники Хасан Насралла и Хашем Сафиеддин, — сказано в сообщении на официальном арабоязычном аккаунте правительства Израиля в сети Х (бывший твиттер). — Для Ливана нет другого решения, кроме роспуска этой организации как военной силы».
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Что известно о Касеме?
Как передает ближневосточный корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега, Касем был заместителем генерального секретаря «Хезболлы» более 30 лет и является одним из самых узнаваемых ее лиц.
Касем родился в Бейруте и в 1982 году стал одним из основателей «Хезболлы».
Заместителем генсека он стал в 1991 году, когда организацией руководил Аббас аль-Мусави (последний погиб в результате удара израильского вертолета в 1992-м году).
Касем является одним из основных публичных представителей «Хезболлы» и часто дает интервью иностранным журналистам.
После 2006 года, когда «Хезболла» начала полномасштабную войну с Израилем, Насралла практически перестал появляться на публике, и с тех пор именно Касем делал основные заявления от имени группировки.
Однако, как пишут журналисты, Касем не обладает такой же харизмой и ораторскими способностями, какие были у Насраллы.
Хасан Насралла был убит 28 сентября в результате израильского авиаудара по подземному штабу «Хезболлы» в Бейруте.
После нападения ХАМАС на израильские населенные пункты в октябре 2023 года и последовавшей за этим военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа Насралла объявил войну Израилю и распорядился вести обстрелы до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из сектора Газа.