Рейтинги партий: "Новое Единство" вернулось в лидеры

В сентябре SKDS опрос о выборах в Сейм не проводил, поэтому сравнить можно только с августовскими рейтингами.

На вопрос, за какую партию вы бы проголосовали, если бы завтра состоялись выборы в Сейм, в октябре 8,8% опрошенных ответили, что проголосовали бы за "Новое Единство". С августа рейтинг партии вырос на 0,1%.

Фото: LTV

Далее следует лидер августа Национальное объединение, которое в октябре поддержало 8,5% опрошенных, что на 1% меньше. Первую тройку замыкает "Латвия на первом месте" с поддержкой в размере 7,1%, что на 0,3% меньше, чем в августе.

За "Прогрессивных" в октябре голосовать были готовы 6,3%, за Союз зеленых и крестьян - 6%, а за "Объединенный список" - 5,4% опрошенных. Далее следует "Согласие" с поддержкой 4,8%.

Далее следуют "Стабильности!" (4,4%), "Суверенная власть" (2,8%), "Для развития Латвии" (1,5%), Новая консервативная партия (1%), "Движение "За" (0,9%), PamatsLV (0,7%), Platforma21 (0,1%).

Более четверти или 36,9% опрошенных граждан признали, что не знают, за кого бы голосовали, если бы выборы состоялись завтра. В свою очередь 13,5% в выборах бы не участвовали.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!