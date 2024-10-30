Житель Даугавпилса, пожелавший остаться неизвестным, пожаловался на "сомнительную и прокремлевскую деятельность" Лавренова в социальных сетях. После этого программа Bez Tabu изучила профиль депутата в Facebook.

Ужасы про Запад, евроскептицизм, осуждение санкций против стран-агрессоров, дезинформация о вторжении России в Украину - этим и подобным контентом Лавренов активно делится в социальных сетях.

В перерывах между записями Лавренов часто радуется посещениям Беларуси и приглашает туда других, хотя латвийские службы безопасности настоятельно рекомендуют этого не делать.

Сначала депутат отказался общаться с "нечестными", как он выразился, журналистами программы Bez Tabu, но позже согласился дать комментарии.

Свою явную тоску по Советскому Союзу Лавренов комментирует так: "Я родился в Советском Союзе...".

На вопрос о действиях военного преступника Путина и России, развязавших войну в Украине, Лавренов упорно уклоняется от ответа. Когда его спрашивают, кто является агрессором в этой войне, он настаивает, что "статус депутата Даугавпилсского самоуправления не предусматривает вмешательства в иностранные дела".

Лавренов и раньше попадал в поле зрения Государственной полиции. За свои высказывания он уже подвергался административному взысканию, и еще одно административное правонарушение находится в стадии рассмотрения.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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