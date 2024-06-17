Видео Розыск певцов "Катюши" в Даугавпилсе: полиция поделилась новой информацией

В случае, если вы узнали кого-нибудь из людей на фото, полиция призывает обратиться по телефону 110 или 264 470 20.

Как сообщалось, на выходных 1 и 2 июня Даугавпилс отметил 749-летие со дня основания города. В городе были нарисованы буквы Z, депутат демонстрировал символ СССР - серп и молот, а в одном из городских автобусов пели русские пропагандистские песни, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.

Российский комик Денис Дорохов, ранее выражавший поддержку агрессии России в Украине, по видеосвязи выступил во время торжеств.

В конце 2023 года Дорохов принял участие в концерте в оккупированном Россией Донбассе.

Организатором мероприятия выступила ассоциация Joku līga. Ее представитель Александр Комаров заявил LTV, что не знает, поддерживает ли приглашенный артист вторжение России в Украину.

"Я нигде не видел подобных материалов, никогда не слышал от него подобной информации", - сказал Комаров, добавив, что "давно" не смотрел телевизор. Если информация о том, что российский комик поддерживает российскую агрессию в Украине, подтвердится, ассоциация обещает извиниться.

Министерство иностранных дел (МИД) напомнило, что организаторы мероприятий должны убедиться, что приглашенные артисты не представляют репутационных или санкционных рисков.