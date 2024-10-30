Мощные наводнения в Испании из-за ливней: несколько человек погибли

"Мы можем подтвердить, что некоторые тела найдены", - сказал журналистам глава правительства Валенсии Карлос Мазон, не уточнив число жертв.

Правительство региона Кастилия-Ла-Манча сообщало, что шесть человек пропали без вести в результате наводнения. Испанские СМИ писали, что один человек пропал в Валенсии.

Наводнения вызвали хаос на обширной территории - от провинции Малага на юге Испании до Валенсии на востоке страны.

Высокоскоростной поезд, в котором находилось около 300 человек, сошел с рельсов недалеко от Малаги. Никто не пострадал.

Было приостановлено движение скоростных поездов между Валенсией и Мадридом, а также на нескольких пригородных линиях.

Полиция и спасательные службы использовали вертолеты для эвакуации людей из затопленных домов и автомобилей. Также была задействована спасательная бригада испанской армии.

По прогнозам метеорологов, осенние штормы будут продолжаться в Испании до четверга.

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