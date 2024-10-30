В начале недели в Ирландии в доме, расположенном в районе, который считается спокойным, было найдено тело латвийца с признаками насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов выясняют не только причину смерти, но и время, когда мужчина умер.
Тело мужчины было найдено в понедельник, 28 октября, утром в доме в городе Лукан, недалеко от Дублина. Ирландские СМИ сообщают, что погибший - 49-летний Юрис К. из Латвии.
На месте преступления был задержан 20-летний мужчина, знакомый Юриса. В тот же день он был заключен под стражу.