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Alexandra Nekrasova

В возрасте 37 лет скончалась популярная эстонская актриса

Перевод: Влада Лаевалинд
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Актриса Рагне Веэнсалу
Актриса Рагне Веэнсалу Фото: TV3

Скончалась эстонская актриса Рагне Веэнсалу, известная по сериалу Kättemaksukontor ("Бюро мести") и театральной сцене, передает портал Limon. Она умерла в возрасте 37 лет.

Веэнсалу родилась в 1986 году. В 2011 году она окончила Вильяндийскую академию культуры Тартуского университета по специальности "актерское мастерство" и с 2012 года работала в Театре фон Краля.

Она играла в постановках режиссеров Райнера Сарнета и Юхана Ульфсака, в спектакле по пьесе Джима Ашилеви "13", а также исполнила другие заметные театральные роли. Кроме того, актриса снялась в фильмах Umbkotid и Idioot.

В сериале "Бюро мести" Веэнсалу исполнила роль Лунаты, которая впервые появилась на экране в 14-м сезоне.

Спутником жизни Рагне Веэнсалу был музыкант Рагнар Тоомпуу. В 2020 году у них родился сын Хьюго.

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