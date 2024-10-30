В возрасте 37 лет скончалась популярная эстонская актриса

Веэнсалу родилась в 1986 году. В 2011 году она окончила Вильяндийскую академию культуры Тартуского университета по специальности "актерское мастерство" и с 2012 года работала в Театре фон Краля.

Она играла в постановках режиссеров Райнера Сарнета и Юхана Ульфсака, в спектакле по пьесе Джима Ашилеви "13", а также исполнила другие заметные театральные роли. Кроме того, актриса снялась в фильмах Umbkotid и Idioot.

В сериале "Бюро мести" Веэнсалу исполнила роль Лунаты, которая впервые появилась на экране в 14-м сезоне.

Спутником жизни Рагне Веэнсалу был музыкант Рагнар Тоомпуу. В 2020 году у них родился сын Хьюго.

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