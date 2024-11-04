Недавно я остановился на заправке проверить давление в колесах машины. Когда вышел из машины, довольно близко к моим дверям на абсолютно пустой стоянке подъехала машина. Мимо спокойно могли проехать еще три машины, но этот водитель, не знаю почему, выбрал довольно необычную траекторию движения. В то же время он по-прежнему был по меньшей мере в метре от моих открытых дверей.

Когда я пошел к воздушному насосу, господин уже вылез из своей машины и агрессивно что-то кричал. Так как он говорил на иностранном языке, я переспросил, что он хочет мне сказать, а после повторного выслушивания речи на иностранном языке сказал иностранцу, что не понимаю, что он мне говорит. Мужчина ушел, заметно обидевшись, но повторить сказанное на латышском языке, очевидно, было выше границ его навыков.

Видите, в Латвии по-прежнему и действительно огромное количество таких "иностранцев", которые не могут или не хотят общаться с незнакомыми людьми на латышском языке. У убедительного большинства из них - паспорта граждан Латвийской Республики, но это никогда не гарантировало знания латышского языка. Они продолжают говорить с незнакомцами на улице, в магазине или где-либо еще на иностранном языке.

О некрасивом инциденте на заправке я вспомнил после просмотра новостного сюжета. Там шла речь об украинских детях, которые нашли убежище от войны в Латвии, но не посещают латвийские школы. Соответственно - в латвийских детсадах и школах сейчас учится 3829 украинских детей, а о том, сколько украинских детей не посещают школу и почему, государство не знает вообще.