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Из Иманты в Индию: как рижский школьник уехал по обмену "за три моря"

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Теперь каждое утро для латвийского школьника Сергея начинается не с привычного вида на ряды многоэтажных домов в его родной Иманте, а с яркого солнечного света и какофонии непривычных звуков, доносящихся с улицы. Сергей отправился учиться по обмену в школу в Индии. О том, как это стало возможно и как ему живется в новой стране, TVNET+ рассказали сам Сергей и его отец Вадим. 

"Моя школа расположена на берегу океана, поэтому мой день начинается в 6:00 утра, когда меня забирает школьный автобус, - рассказал TVNET+ мальчик. - Поездка до школы длится 1-1,5 часа. По прибытии мы идем в школьный амфитеатр, где нам рассказывают новости спорта и политики. После чего все присутствующие произносят национальную клятву. Она начинается так: "Индия - моя страна. Все индийцы - мои братья и сестры...".

Видео: Школа в Индии

Об особенностях жизни и учебы в Индии, а также о людях и дорогах рассказали Сергей и его отец Вадим.

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