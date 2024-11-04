Из Иманты в Индию: как рижский школьник уехал по обмену "за три моря"

Теперь каждое утро для латвийского школьника Сергея начинается не с привычного вида на ряды многоэтажных домов в его родной Иманте, а с яркого солнечного света и какофонии непривычных звуков, доносящихся с улицы. Сергей отправился учиться по обмену в школу в Индии. О том, как это стало возможно и как ему живется в новой стране, TVNET+ рассказали сам Сергей и его отец Вадим.