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Alexandra Nekrasova

Видео В Иманте водитель потеряла бдительность и вызвала жесткое столкновение

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ДТП. Иллюстративное фото.
ДТП. Иллюстративное фото. Фото: Walter van Bussel/Shutterstock

Утром 30 октября в Риге, в окрестностях Иманты, один автомобиль не уступил дорогу другой машине, вызвав серьезную аварию, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

По словам водителя Эдуарда, примерно в 9:30 утра он на своем автомобиле марки Opel ехал по бульвару Анниньмуйжас, который является главной дорогой, в направлении улицы Бебру. Когда он уже свернул налево, неожиданно последовал удар в бок его автомобиля.

"Она ехала и не заметила. Смотри, вот где знак!" - показывает Эдуард.

По словам Эдуарда, понятно, что водитель автомобиля Volkswagen неосторожно пересекала перекресток и, приблизившись к знаку "Уступи дорогу", приняла поспешное решение.

Автомобиль Opel сильно пострадал, а Volkswagen отделался пробитой передней шиной. В результате происшествия никто не пострадал. 

Видео: Сюжет Degpunktā

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