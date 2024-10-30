Видео В Иманте водитель потеряла бдительность и вызвала жесткое столкновение

По словам водителя Эдуарда, примерно в 9:30 утра он на своем автомобиле марки Opel ехал по бульвару Анниньмуйжас, который является главной дорогой, в направлении улицы Бебру. Когда он уже свернул налево, неожиданно последовал удар в бок его автомобиля.

"Она ехала и не заметила. Смотри, вот где знак!" - показывает Эдуард.

По словам Эдуарда, понятно, что водитель автомобиля Volkswagen неосторожно пересекала перекресток и, приблизившись к знаку "Уступи дорогу", приняла поспешное решение.

Автомобиль Opel сильно пострадал, а Volkswagen отделался пробитой передней шиной. В результате происшествия никто не пострадал.

Видео: Сюжет Degpunktā

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