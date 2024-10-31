Президентская избирательная кампания в США вышла на финишную прямую. В то время как оба кандидата в последние недели сосредоточили свои усилия на "колеблющихся" штатах, где несколько тысяч голосов могут стать решающим фактором, кандидат от демократов Камала Харрис выступила с последней большой предвыборной речью в Вашингтоне, политической столице США, где демократы имеют большое преимущество. В своей речи Харрис жестко высказалась в адрес соперника, республиканца Дональда Трампа, и умело апеллировала к страхам, которые испытывают ее избиратели. У TVNET+ была возможность посмотреть это выступление вживую.

Вечером во вторник, 29 октября, потоки людей устремляются по улицам Вашингтона в южную часть города, где между Белым домом и монументом Джорджу Вашингтону установлена огороженная сцена. В пять часов вечера очередь длиной в несколько километров огибает ограждение. В конце ее не видно начала. Простояв в очереди час, понимаешь, что надежды попасть за ограждение нет. В электронных письмах, разосланных предвыборной командой Харрис тем, кто зарегистрировался на мероприятие, говорится, что они рассчитывают на 7500 посетителей. Но после выступления несколько каналов сообщают, что их число было в десять раз больше - около 75 тысяч человек.

Пока я жду, с интересом рассматриваю - кто же они, сторонники Харрис? В основном это светлокожие люди старше 35 лет, но есть и много чернокожих сторонников. Некоторые с ног до головы облачены в одежду с символикой кампании, однако большинство одеты по-будничному. Многие приехали из соседних штатов. За мной в очереди стоит группа из пяти-шести человек из Мэриленда.