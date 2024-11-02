Сб, 2.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Для абонентов

Кино, от которого тошнит: какой вышла "Субстанция", о которой все говорят

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Кадр из фильма "Субстанция"
Кадр из фильма "Субстанция" Фото: Mubi via AP

На киноэкраны Латвии вышел фильм "Субстанция" - у кого-то он в прямом смысле вызывает тошноту, а кто-то называет его главным релизом года. Режиссер Корали Фаржа говорит о проблеме гендерного равенства языком фильмов ужасов из 90-х - с литрами крови и множеством кадров с обнаженными актрисами. Что же получилось в итоге?

Некогда успешная и оскароносная актриса Элизабет Спаркл (Деми Мур) теперь является звездой телепрограммы об аэробике. Но в день ее 50-летия ее увольняют и оттуда - за старость. В попытках вернуть молодость Элизабет принимает ту самую "субстанцию". И из ее тела рождается молодая девушка Сью (Маргарет Куолли).

Правила пользования "субстаницей" крайне строги - в частности, раз в неделю Сью и Элизабет должны меняться местами (пока одна живет, другая находится в коматозном состоянии), иначе проблем не избежать.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх