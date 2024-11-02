Кино, от которого тошнит: какой вышла "Субстанция", о которой все говорят

На киноэкраны Латвии вышел фильм "Субстанция" - у кого-то он в прямом смысле вызывает тошноту, а кто-то называет его главным релизом года. Режиссер Корали Фаржа говорит о проблеме гендерного равенства языком фильмов ужасов из 90-х - с литрами крови и множеством кадров с обнаженными актрисами. Что же получилось в итоге?