Как приготовить всемирно известный дубайский шоколад дома?

Дубайский шоколад - молочный шоколад, который выделяется именно своей начинкой: тестом катаифи и фисташковым кремом. Можно ли приготовить это сладкое лакомство дома? Можно, но учтите - это будет недешево!



Делимся рецептом от блогера Хелены (@helenarobezniece).



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