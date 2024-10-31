Вступило в силу решение Рижского окружного суда, согласно которому двое граждан Литвы за убийство Геннадия Валягина, возможного организатора убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, приговорены к тюремным срокам, сообщает агентство LETA.
Убийство Геннадия Валягина: вступили в силу тюремные сроки двух граждан Литвы
Одного обвиняемого Рижский окружной суд приговорил к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы, а второго - к 16 годам и двум месяцам.
Отменив приговор, вынесенный судом первой инстанции, его сократили на четыре месяца, но в остальной части приговора решение Рижского городского суда от 5 октября прошлого года оставили без изменения. Каждому из обвиняемых также назначено два года пробационного надзора.
Суд сообщил, что приговор подсудимым смягчен, поскольку суд апелляционной инстанции не признал отягчающим обстоятельством то, что было признано судом первой инстанции.
Как сообщалось, ранее Рижский городской суд в Пардаугаве приговорил двоих мужчин к 17 и 16 годам лишения свободы за убийство, совершенное 11 марта 2022 года в рижском микрорайоне Плявниеки. Решение было обжаловано.
Суд первой инстанции также приговорил обоих обвиняемых к пробационному надзору сроком на два года. Такие наказания в указанном размере гособвинитель просил назначить в ходе судебных прений.
Как уже сообщалось, в ходе досудебного уголовного расследования было установлено, что 11 марта 2022 года двое обвиняемых и один неизвестный подъехали на автомобиле марки Chrysler к гриль-бару Ugolok на улице Бралю Каудзишу в Риге, где в это время находился Валягин. Еще одно лицо, не установленное в ходе досудебного расследования, припарковало автомобиль Opel на противоположной стороне улицы, чтобы в случае необходимости обеспечить запасной транспорт.
Когда Валягин вышел из бара и сел в свою машину, один из подсудимых - водитель автомобиля Chrysler - подъехал к автомобилю Валягина сзади, заблокировав выезд. Затем неизвестный, находившийся в автомобиле Chrysler, произвел не менее семи выстрелов по машине Валягина из автомата Калашникова.
Второй обвиняемый, находившийся в автомобиле Chrysler, подбежал к машине Валягина и не менее трех раз выстрелил в Валягина через стекло передней пассажирской двери из пистолета Макарова модифицированной конструкции. В результате выстрелов Валягин выпал из машины, после чего к нему подбежал второй обвиняемый и выстрелил ему в голову.
Затем обвиняемые вместе с двумя неустановленными лицами направились в лесной массив в Ропажского крае, где сожгли использованный при убийстве автомобиль Chrysler.
Один из обвиняемых был задержан полицией Ропажского края уже в день убийства, а другой был задержан Государственной полицией 29 августа.
Оба мужчины обвиняются в убийстве в организованной группе, а также ношении и транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения в составе организованной группы.
Они ранее уже были судимы за совершение различных преступлений как в Литве, так и в других странах Евросоюза.
На скамью подсудимых сели исполнители убийства, но для установления других лиц, причастных к убийству Валягина, в ходе досудебного разбирательства было заведено новое уголовное дело, выделенное в отдельное производство и переданное в Госполицию для дальнейшего расследования.
Суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда, обязав ответчиков выплатить потерпевшим в общей сложности 65 000 евро. Ответчики уже выплатили пострадавшим 30 000 евро.
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