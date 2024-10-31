Видео Причины гибели водителя в Пиньки пока неясны

Автомобиль Fiat был найден лежащим на боку в кювете. Водителя вытащили из машины проезжавшие мимо люди, которые начали оказывать ему первую помощь и вызвали службу спасения. Первыми по указанному адресу прибыли спасатели.

На дороге видны следы шин. Почему водитель Fiat не смог справиться с управлением, теперь будут выяснять сотрудники правоохранительных органов. Возможно, водителю стало плохо за рулем, сообщает программа.

Место ДТП находится в отдалении, и трудно сказать, видели ли люди, остановившиеся, чтобы помочь мужчине, как произошла авария, или просто заметили уже лежащий в кювете автомобиль. Когда спасатели приехали, они уже покинули место происшествия.

Госполиция сообщает, что начато расследование обстоятельств аварии.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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