Центральная избирательная комиссия сообщила агентству AFP, что пересчет голосов примерно на 12% избирательных участков, охватывающих 14% голосов, "не привел к каким-либо существенным изменениям в ранее объявленных официальных результатах".

"Окончательные результаты незначительно изменились лишь на 9% избирательных участков, где проводился пересчет голосов", - заявила представитель ЦИК.

Прозападная оппозиция заявила, что "Грузинская мечта" "украла" субботние парламентские выборы, и отказалась признать их результаты. Проевропейски настроенный президент Саломе Зурабишвили объявила результаты выборов "незаконными" и заявила, что имела место "российская спецоперация".

Галерея: Парламентские выборы в Грузии

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что два человека были задержаны за предполагаемый вброс бюллетеней на одном из избирательных участков, а прокуратура заявила, что возбуждено 47 уголовных дел по факту предполагаемых нарушений на выборах.

Оппозиционные партии объявили, что не будут участвовать в работе нового парламента, назвав его нелегитимным, и потребовали провести новые выборы под руководством "международной избирательной администрации".

В понедельник, 28 октября, в Тбилиси десятки тысяч людей провели акцию протеста против фальсификации выборов, а США и Евросоюз осудили нарушения в избирательном процессе.

Ведущая группа по наблюдению за выборами в Грузии объявила, что обнаружила доказательства сложных и масштабных фальсификаций.

Согласно официальным результатам подсчета голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,9% голосов, а оппозиционная коалиция - 37,7%.

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