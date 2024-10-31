Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету

Накануне Сеул предупреждал, что Северная Корея, обладающая ядерным арсеналом, готовится к запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты или даже к ядерному испытанию - как раз перед предстоящими президентскими выборами в США. Это усиление активности со стороны Пхеньяна вызывает тревогу, особенно в условиях растущего напряжения в регионе.

Южнокорейские военные подтвердили, что, по их предварительным оценкам, Пхеньян провел испытание новой баллистической ракеты большой дальности. Ракета преодолела расстояние около 1000 километров, уточнили в армии.

По сообщению официального Центрального агентства новостей Кореи, испытание "повысило стратегические ракетные возможности Северной Кореи". Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что его страна "никогда не изменит свою позицию в вопросе укрепления ядерного потенциала".

Министерство обороны Японии отметило, что полет ракеты продолжался около 86 минут, что дольше, чем любой предыдущий запуск со стороны Северной Кореи.

Вашингтон осудил этот пуск, назвав его "грубым нарушением множества резолюций Совета Безопасности ООН", заявил представитель Совета национальной безопасности США Шон Савитт. В ответ на запуск Сеул, Вашингтон и Токио объявили о совместных военных учениях с участием стратегических сил США.

Президент Южной Кореи также заявил о подготовке новых санкций против Пхеньяна, отметив, что страна будет сотрудничать с международными партнерами и ООН для привлечения Северной Кореи к ответственности за нарушение резолюций Совета Безопасности.

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