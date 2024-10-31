Фото: последствия наводнений в Испании, которые унесли жизни почти 100 человек

Больше всего пострадало автономное сообщество Валенсия и его одноименная столица — там, по последним данным, погибли 92 человека.

Власти страны объявили трехдневный траур, а также пообещали оказать всю необходимую помощь жителям пострадавших районов.

Фото: EPA

Дожди привели к отключениям электричества, перекрытию дорог и приостановке движения обычных и скоростных поездов.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес назвала стихийное бедствие в стране беспрецедентным.

Власти предупредили, что число жертв может увеличиться.

Фото: Getty Images

К поисково-спасательной операции привлечены военные и авиация, тела погибших ищут в том числе с помощью дронов, а с пострадавшими работают военные психологи, сообщают испанские СМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с помощью спутниковой системы Copernicus поможет координировать работу испанских спасателей. Другие европейские страны также предложили помощь.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В четверг Валенсию посетит премьер-министр Испании Педро Санчес, он примет участие в заседании кризисного центра, пишет El Pais.

В среду погода на востоке страны начала улучшаться, но метеорологи предупредили, что ливни движутся на северо-восток в сторону Каталонии.

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Фото: AFP

В некоторых других регионах страны также были выпущены предупреждения о вероятности наводнений.

Наводнениям способствуют многие факторы, но потепление, вызванное изменением климата, делает экстремальные погодные условия более вероятными.

Фото: EPA