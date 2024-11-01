В Риге полиция изъяла около полумиллиона нелегальных сигарет

20 октября полиция провела в Риге четыре обыска в связи с незаконным оборотом сигарет в Рижском районе.

В момент совершения преступления в Риге были арестованы мужчины 1963, 1964 и 1983 годов рождения, которые с целью сбыта хранили на территории Рижского района сигареты без акцизных марок Латвии.

При обыске в одном из автомобилей и в трех объектах недвижимости было обнаружено и изъято 455,2 тыс. сигарет без латвийских акцизных марок, 32 литра водки, газовый пистолет и боеприпасы к огнестрельному оружию.

Галерея: Обыск у подозреваемых

В настоящее время все лица имеют статус подозреваемых. К ним применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы.

Ранее эти лица не попадали в поле зрения полиции за совершение подобных преступлений.

Сигареты должны были продаваться в Рижском районе. Если бы конфискованные сигареты оказались на черном рынке, их стоимость составила бы более 55 000 евро.

В ходе обыска у одного из лиц были изъяты наличные деньги в размере 10 060 евро.

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