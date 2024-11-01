По словам политиков, им удалось собрать серьезные доказательства масштабных фальсификаций во время парламентских выборов 26 октября. Они снова призвали к новым выборам и международному расследованию крупномасштабных избирательных преступлений.

Оппозиция пообещала огласить подробный план действий на митинге, который пройдет в понедельник, 4 ноября, в центре Тбилиси.

"Мы встретимся в понедельник в 19.00 на Руставели и проинформируем вас о плане действий", - заявила Ана Долидзе из коалиции "Сильная Грузия".

"В нашей стране произошел государственный переворот, и наш общий долг - выйти на улицы и вернуть себе контроль над будущим страны", - приводят СМИ слова представительницы оппозиционной грузинской "Коалиции за перемены" Элен Чоштария.

Галерея: Голосование в Грузии

Предыдущий митинг, организованный грузинской оппозицией после парламентских выборов, прошел 28 октября перед зданием национального парламента в Тбилиси.

Тогда же к тысячам протестующих обратилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства пообещала присутствующим, что будет бороться за защиту их конституционного избирательного права. "Сейчас - не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и, подняв голову, защищать свои голоса", - заявила она тогда.

Оппозиционные партии заявили, что не будут принимать участие в работе нового парламента, назвав его нелегитимным, и требуют новых выборов, проводимых "международной избирательной администрацией.

Ведущая группа по наблюдению за выборами в Грузии заявила, что обнаружила доказательства крупномасштабного мошенничества.

Галерея: Протесты в Грузии

Согласно официальным результатам подсчета голосов, партия "Грузинская мечта" получила 53,9% голосов, а оппозиционная коалиция - 37,7%.

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