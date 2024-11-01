"Если говорить о Прибалтике, то ситуация с нарушением прав русского и русскоязычного населения и так была чудовищной. Сейчас русофобия вышла на качественно новый уровень", - заявила Мария Захарова.

"Речь идет об откровенной дискриминации русских и героизации нацизма, имеющих системный характер и являющихся частью целенаправленной государственной политики ее властей. Это выражается в ущемленном статусе "неграждан", запрете образования на русском языке и его вытеснении из всех сфер общественной жизни, преследовании борцов с нацизмом - ветеранов Великой Отечественной войны, попытках стирания исторической памяти о борьбе с нацизмом путем сноса памятников освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, ежегодных маршах латышских "ветеранов СС", восхвалении и героизации нацистских преступников", - добавила она.

Захарова также отметила, что РФ уже высказала претензии Латвии за нарушение Международной конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

По ее словам, если Латвия не послушается призывов Москвы, то Кремль обратится в Международный суд ООН.

Международный суд ООН рассматривает споры, которые возникли между государствами-членами ООН.

Отметим, что ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже вставал на сторону Латвии. Например, ЕСПЧ признал законным переход к образованию меньшинств на латышском языке и не обнаружил дискриминации в отношении русской общины Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!