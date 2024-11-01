ВИДЕО Новый дорожный знак в Валке сбивает с толку водителей

Перед одним из парковочных "карманов" на улице Аусекля установлен стандартный знак остановки, но под ним размещена дополнительная табличка, ограничивающая время стоянки одной минутой.

Ранее на этой улице машины останавливались на короткое время согласно знаку "Стоянка запрещена", однако в асфальтированном "кармане" без всяких обозначений автомобили оставляли порой на несколько часов, что затрудняло движение родителей, подвозящих учеников.

Теперь этот участок оснастили новым, редким пока для Латвии сочетанием знаков.

Видео: Сюжет Bez Tabu

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