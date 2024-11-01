45 белорусских машин получили латвийские номера, чтобы избежать конфискации

Среди этих автомобилей большинство относятся к классу люкс, включая Tesla, BMW, Mercedes-Benz и Jaguar.

С августа этого года в Латвии были перерегистрированы лишь 17 транспортных средств, ранее числившихся на белорусском учете, из которых восемь - культовые мотоциклы Ява.

12 сентября этого года Сейм Латвии принял поправки к Закону о дорожном движении, которые запрещают белорусским транспортным средствам находиться на территории страны. В соответствии с новыми правилами, белорусские автомобили, находящиеся на территории Латвии, должны быть либо вывезены, либо перерегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября текущего года.

После этой даты белорусские транспортные средства могут пересекать латвийскую границу только один раз транзитом, предварительно зарегистрировавшись в системе электронных услуг, предоставляемых CSDD.

В случае несоблюдения новых требований Латвия планирует конфискацию автомобилей с белорусской регистрацией. Эти транспортные средства, в поддержку независимости Украины, будут переданы украинской стороне.

С 16 июля Служба государственных Латвии (СГД) запретила въезд легковым автомобилям, зарегистрированным в Беларуси, через пограничные пункты на белорусско-латвийской и российско-латвийской границах, ограничив их доступ в Европейский союз через Латвию.

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