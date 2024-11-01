В Латгале до 4 ноября проходят учения ПВО

Главная цель - отработать навыки распознавания и уничтожения низколетящих малогабаритных целей, а также наладить взаимодействие и оперативное принятие решений в контакте с Погранохраной, Государственной полицией, Службой пожарной и спасательной охраны и другими службами.

Для усиления воздушной обороны Латгале в регионе размещены мобильные группы ВВС, оборудованные современными радарами и ракетными установками ближнего радиуса действия. В операции участвуют не только солдаты профессиональной службы, но и бойцы Земессардзе, а также призывники. В НВС отмечают, что такие тренировки укрепляют систему противовоздушной обороны и позволяют отрабатывать необходимые навыки на практике.

Военные призывают жителей оставаться бдительными: при обнаружении любых подозрительных объектов или действий в приграничной зоне незамедлительно сообщать по номеру 112.

В НВС подчеркнули, что быстрая реакция и поддержка со стороны общества играют важнейшую роль в обеспечении безопасности страны и позволяют своевременно устранять возможные угрозы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!