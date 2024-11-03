Артур Смольянинов: язык сложно выучить быстро - kā ir, tā ir

Нетрадиционные методы обучения Смольянинов использует и в случае латышского языка.

"Я хожу в такое место, оно называется Pagrabs. Кто знает, тому привет. И там все на латышском, все общение на латышском языке происходит. И это очень интересно. Я поймал себя на том, что, наверное, так дети учат язык.

Поначалу ты вообще ничего не понимаешь. Это даже хорошо, потому что тебя не отвлекают смыслы и ты учишь просто по звуку, по контексту. Ты видишь, что люди делают, и понимаешь, связывая слова с действиями.

И это очень медленный процесс на самом деле. А в какой-то момент я поймал себя на том, что жалко, что я так мало понимаю, потому что хочется, чтобы действия дополнялись уже каким-то осознанием, каким-то пониманием. Язык как бы становится частью тебя просто. Но это очень небыстрый процесс. И иногда бывает такое, что слышишь: "А почему так долго? Почему через полгода вы уже не говорите бегло?". Ну, потому что так не бывает. Хотелось бы. Но kā ir, tā ir", - объясняет Смольянинов.

В культурную жизнь Латвии актер пока, по его собственным словам, не погрузился достаточно глубоко. Но несколько ярких впечатлений у него осталось.