Актер и музыкант Артур Смольянинов живет в Латвии чуть больше двух лет, но уже успешно учит язык, создал музыкальную группу и даже снялся в фильме о латвийской баскетбольной команде. Своими главными впечатлениями Смольянинов поделился в эфире программы "Кто вам платит?".
Артур Смольянинов: язык сложно выучить быстро - kā ir, tā ir
Несколько месяцев назад Артур Смольянинов пообещал, что к концу года выучит латышский на бытовом уровне. Как же обстоят дела с изучением?
"Jā, varbūt... Labāk, чем было. Мне пока еще сложновато вот в процессе такого общения уверенно себя чувствовать, чтобы формулировать.
Ну, я учусь, читаю, учу окончания, nominatīvs, ģenetīvs, datīvs, lokatīvs - вот это все. Это довольно сложно, но очень интересно.
Нужна практика, ежедневная практика. В магазине я уже могу объясниться, что мне нужно, или в буфете заказать себе еду. И несколько раз своему педагогу Анне Апсите, ей большой привет, я передавал какие-то реакции от людей, которые выражали свой не сказать, что восторг, но были в достаточной степени удивлены, что я хотя бы что-то могу формулировать по-латышски. Поэтому если я сказал, что к концу года я буду говорить, значит, я буду говорить", - уверен в себе актер.
Он признается, что в творческой среде все еще увереннее чувствует себя на родном языке, хотя недавно снялся в инди-проекте I Never Said Goodbye режиссера Жени Кабанчика, где по роли много говорил на английском.
"Речь идет о герое, который уже довольно давно живет в США и перенял специфику формулирования и построения фраз. И это мешало. То есть нужно было прямо учить текст. И когда я переходил на какой-то, условно говоря, свой язык, мне Женя Кабанчик говорил: "Нет, дружище, так нельзя сказать. У нас тут так не говорят", - делится опытом Смольянинов.
Выучить английский язык на хорошем уровне ему помогли отчим и музыка.
"У нас было много музыки западной. И мне, конечно, стало интересно в какой-то момент, что это значит. Все эти песни "Металлики", "Битлз", "Роллинг Стоунз". И я приходил к отчиму с вопросами. И он без лишних разговоров достал с полки огромный англо-русский словарь, положил, сказал: "Смотри, вот магнитофон, вот кассета, вот тетрадка, вот словарь. Нажимаешь на кнопочку, записывай сначала все слова, которые ты узнал. А все слова, которые ты не узнал - идешь в словарь и там их смотришь", - вспоминает Смольянинов.
Зачастую перевод песен на русский язык лишает их таинственности и слушать их больше не хочется. Но у актера были и другие примеры.
"Я помню обратный эффект, когда я перевел для себя песню Enter Sandman группы "Металлика". Потому что по звучанию это что-то жесткое. А на самом деле глубокая история. Про страхи, про сны, потусторонщину. Подушка, в которую ты падаешь и оттуда приходит кошмар. Это тот случай, когда текст оказался сильнее музыки", - признается он.
Нетрадиционные методы обучения Смольянинов использует и в случае латышского языка.
"Я хожу в такое место, оно называется Pagrabs. Кто знает, тому привет. И там все на латышском, все общение на латышском языке происходит. И это очень интересно. Я поймал себя на том, что, наверное, так дети учат язык.
Поначалу ты вообще ничего не понимаешь. Это даже хорошо, потому что тебя не отвлекают смыслы и ты учишь просто по звуку, по контексту. Ты видишь, что люди делают, и понимаешь, связывая слова с действиями.
И это очень медленный процесс на самом деле. А в какой-то момент я поймал себя на том, что жалко, что я так мало понимаю, потому что хочется, чтобы действия дополнялись уже каким-то осознанием, каким-то пониманием. Язык как бы становится частью тебя просто. Но это очень небыстрый процесс. И иногда бывает такое, что слышишь: "А почему так долго? Почему через полгода вы уже не говорите бегло?". Ну, потому что так не бывает. Хотелось бы. Но kā ir, tā ir", - объясняет Смольянинов.
В культурную жизнь Латвии актер пока, по его собственным словам, не погрузился достаточно глубоко. Но несколько ярких впечатлений у него осталось.
"Мне очень повезло, что я приехал именно в год проведения Праздника песни и танца. Вот это было погружение так погружение. Я такого не видел никогда и нигде. Это для меня был какой-то катарсис абсолютно, когда под открытым небом в Межапарке 20 000 человек поют, это что-то невероятное. Даже сейчас мурашки по коже. Это производит совершенно сногсшибательное впечатление", - признается музыкант.
Смольянинов даже успел поучаствовать в съемках фильма "В сетке. Рождение легенды ТТТ" - о латвийской женской баскетбольной команде. И актер оказался впечатлен латвийским кинопроизводством.
"Мне, в этом смысле, в Латвии понравилось еще в прошлый раз, когда я приезжал сюда еще до войны и работал в проекте "Еврей". Мы работали в киногородке Cinevilla, который произвел на меня очень большое впечатление. В России мало таких натурных площадок.
Плюс, насколько я понимаю, сюда часто приезжают извне откуда-то люди снимать. Так что здесь очень сильно развито именно производство. Много профессиональных людей, которые отлично знают свое дело.
И в этом смысле никакой разницы я с Россией не заметил, в чем то даже увидел преимущества. Например, люди здесь гораздо более дисциплинированные и обязательные", - признается Смольянинов.
Полностью интервью с Артуром Смольяниновым вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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