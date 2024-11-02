Зима близко: 7 советов эксперта по выбору зимних шин

Выбор зимних шин не ограничивается проверкой маркировки с символом горы и снежинки. Эксперт отрасли Гундар Лиекне делится советами о том, как выбрать наиболее подходящие шины и как за ними ухаживать для обеспечения безопасного и комфортного вождения даже в самые морозные зимние дни.