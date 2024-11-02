Выбор зимних шин не ограничивается проверкой маркировки с символом горы и снежинки. Эксперт отрасли Гундар Лиекне делится советами о том, как выбрать наиболее подходящие шины и как за ними ухаживать для обеспечения безопасного и комфортного вождения даже в самые морозные зимние дни.
Зима близко: 7 советов эксперта по выбору зимних шин
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Согласно требованиям CSDD, зимние и всесезонные шины с маркировкой M+S и символом горы со снежинкой обязательны с 1 декабря по 1 марта. В этот период глубина протектора шин также должна быть не менее 4 мм.
Новшество этого зимнего сезона - символ горы и снежинки, который подтверждает, что шины прошли испытания и подходят для реальных зимних условий.
Но на каким же советам стоит следовать при выборе зимних шин? рассказывает эксперт!
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