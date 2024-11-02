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Alexandra Nekrasova

Фото В ночь на понедельник ожидается мощный ветер

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Буря. Иллюстративное фото
Буря. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии днем в субботу, 2 ноября, распространил предупреждение о том, что в воскресенье, 3 ноября, в середине дня, начиная с прибрежных районов страны, усилится западный и северо-западный ветер, который порывами  может достигать 20-23 метров в секунду, а в ночь на понедельник, 4 ноября, ветер усилится до порывов со скоростью 25 метров в секунду на побережье.

В воскресенье на погоду в Латвии повлияет новый циклон, который опять вызовет усиление ветра, предупреждают метеорологи.

На Европейской карте штормового предупреждения в воскресном прогнозе погоды побережье Рижского залива, особенно западная часть, а также побережье Эстонии и острова Сааремаа и Хийумаа выделены оранжевым цветом, что означает 2-й уровень предупреждения по четырехбалльной шкале.

Стоит отметить, что во время разрушительного урагана в конце июля этого года скорость ветра достигала 27 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 3 ноября, ожидается переменная облачность, в центральных и восточных регионах - небольшой дождь и мокрый снег. На востоке страны на дорогах возможен гололед. Порывы западного и северо-западного ветра на побережье составят 15-19 метров в секунду.

Галерея: Последствия шторма 29 июля в Национальном ботаническом саду

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