Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии днем в субботу, 2 ноября, распространил предупреждение о том, что в воскресенье, 3 ноября, в середине дня, начиная с прибрежных районов страны, усилится западный и северо-западный ветер, который порывами может достигать 20-23 метров в секунду, а в ночь на понедельник, 4 ноября, ветер усилится до порывов со скоростью 25 метров в секунду на побережье.
Фото ⟩ В ночь на понедельник ожидается мощный ветер
В воскресенье на погоду в Латвии повлияет новый циклон, который опять вызовет усиление ветра, предупреждают метеорологи.
На Европейской карте штормового предупреждения в воскресном прогнозе погоды побережье Рижского залива, особенно западная часть, а также побережье Эстонии и острова Сааремаа и Хийумаа выделены оранжевым цветом, что означает 2-й уровень предупреждения по четырехбалльной шкале.
⚠️Svētdien laikapstākļus ietekmēs jauns ciklons un atkal gaidāma vēja pastiprināšanās.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 2, 2024
03.11. dienas vidū, sākot ar piekrastes rajoniem, R, ZR vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-23 m/s, bet naktī uz 04.11. vējš iegriezīsies no ZR, Z un piekrastē brāzmās sasniegs 25 m/s. pic.twitter.com/KIxMfeV2yb
Стоит отметить, что во время разрушительного урагана в конце июля этого года скорость ветра достигала 27 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 3 ноября, ожидается переменная облачность, в центральных и восточных регионах - небольшой дождь и мокрый снег. На востоке страны на дорогах возможен гололед. Порывы западного и северо-западного ветра на побережье составят 15-19 метров в секунду.
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