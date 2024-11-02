Фото В ночь на понедельник ожидается мощный ветер

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии днем в субботу, 2 ноября, распространил предупреждение о том, что в воскресенье, 3 ноября, в середине дня, начиная с прибрежных районов страны, усилится западный и северо-западный ветер, который порывами может достигать 20-23 метров в секунду, а в ночь на понедельник, 4 ноября, ветер усилится до порывов со скоростью 25 метров в секунду на побережье.