США наконец должны осознать, что России не будет абсолютно никакой пользы от применения ядерного оружия, однако есть польза от угрозы им, и поэтому нужно прекратить из-за ядерных угроз ограничивать себя и вместе с этим и украинцев, заявил бывший командир вооруженных сил в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.
Бывший командир сил США: мы должны перестать поддаваться ядерному шантажу России
Он остро раскритиковал нежелание США позволить украинцам использовать западное оружие против любых легитимных целей на территории России.
"По моему мнению, политика нынешней администрации ужасна, и я с ней абсолютно не согласен. Нет ни юридических, ни моральных, ни тактических или военных причин ограничивать украинцев", - заявил агентству LETA в ходе форума по безопасности и внешней политике "Рижская конференция" Ходжес.
Генерал-лейтенант в отставке считает, что в основе такой политики США - чрезмерные страхи по поводу того, что Россия может применить ядерное оружие.
"Таким образом мы позволяем их политику запугивания. И это продолжается уже более двух лет. Один раз нам надо четко осознать, что Россия блефует", - отметил Ходжес.
"Конечно, я не могу утверждать, что такой возможности нет абсолютно - да, у них тысячи единиц ядерного оружия и им все равно, сколько невинных людей, включая своих, они убьют. Однако подумайте - зачем им применять ядерное оружие? Нет никакой пользы, абсолютно никакой. Пользу дает только угроза ядерным оружием, так как они видят, что это нас удерживает. Поэтому мы четко не провозглашаем, что хотим видеть победу Украины, мы не позволяем использовать наше оружие против целей в России, мы шлем украинцам 40-летнее вооружение. Кроме того, мы не применили и полного экономического влияния", - пояснил бывший командир сил США в Европе.
По его словам, ни Китай, ни Индия абсолютно не хотят, чтобы Россия применяла ядерное оружие, так как они не хотят терять доступ к дешевым нефти и газу.
"Мой президент сказал России, что если Москва применит ядерное оружие, это окажет катастрофические последствия. Поэтому я оцениваю такой шаг России как чрезвычайно маловероятный. Нам нужно перестать себя из-за этого ограничивать", - сказал Ходжес. "Россияне знают, что они не могут победить украинцев. Единственная их надежда на нас - что мы отвернемся от Украины", - указал он.
Ходжес считает, что если бы Запад абсолютно серьезно стремился бы добиться победы Украины, то остановил бы нефть и газ, которые идут в Китай и Индию, так как это единственное, что приносит России достаточные доходы, чтобы она могла закупать вооружение у Северной Кореи и Ирана. Кроме того, для этих целей, по его мнению, не потребуется морской блокады.
"Евросоюзу было бы достаточно использовать все свои юридические полномочия, чтобы остановить эти суда, которые явно опасны для окружающей среды и не застрахованы должным образом. Государства имеют право обеспечивать соблюдение законов. Мы могли бы быть гораздо более агрессивными в обеспечении соблюдения этих законов", - пояснил он, добавив, что в то же время он поддержал бы Украину, дав ей оружие, которым можно наносить удары по нефте- и газовой инфраструктуре в России.
На вопрос о потенциальном влиянии исхода выборов в США на безопасность в Европе и войну в Украине, Ходжес указал, что Россия атакует, несмотря на поддержку США Украины.
"Эти угрозы России никуда не денутся. Если США при администрации [Дональда] Трампа решат, что это проблема Европы - а это, конечно, не так, и это наша проблема тоже - и отвернутся от Украины, то риск для всей Европы значительно возрастет. Для стран Балтии, для Германии, которая окажется в самом большом проигрыше - к ним придут миллионы беженцев, и доверие немцев будет сильно порвано", - предупредил Ходжес.
Он отметил, что в интересах европейских союзников США подготовиться к тому, что американское присутствие в Европе может оказаться не столь значительным, как сейчас.
"К счастью, Конгресс поддерживает Украину. Я не думаю, что эта поддержка может быть внезапно прекращена", - добавил Ходжес.
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