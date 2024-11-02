Бывший командир сил США: мы должны перестать поддаваться ядерному шантажу России

По его словам, ни Китай, ни Индия абсолютно не хотят, чтобы Россия применяла ядерное оружие, так как они не хотят терять доступ к дешевым нефти и газу.

"Мой президент сказал России, что если Москва применит ядерное оружие, это окажет катастрофические последствия. Поэтому я оцениваю такой шаг России как чрезвычайно маловероятный. Нам нужно перестать себя из-за этого ограничивать", - сказал Ходжес. "Россияне знают, что они не могут победить украинцев. Единственная их надежда на нас - что мы отвернемся от Украины", - указал он.

Ходжес считает, что если бы Запад абсолютно серьезно стремился бы добиться победы Украины, то остановил бы нефть и газ, которые идут в Китай и Индию, так как это единственное, что приносит России достаточные доходы, чтобы она могла закупать вооружение у Северной Кореи и Ирана. Кроме того, для этих целей, по его мнению, не потребуется морской блокады.