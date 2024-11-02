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Упавшую на рельсы металлическую конструкцию убрали: движение трамваев 1-го маршрута восстановлено

Обновлено 2 ноября 2024, 13:05
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На перекрестке улиц Бривибас гатве и Шмерля на контактную сеть трамвая и рельсы упала металлическая конструкция
На перекрестке улиц Бривибас гатве и Шмерля на контактную сеть трамвая и рельсы упала металлическая конструкция Фото: Rīgas Satiksme

Трамваи 1-го маршрута в Риге возобновили движение по всему маршруту, сообщило на платформе Х предприятие Rīgas satiksme.

"Движение трамвая 1-го маршрута возобновлено по основному маршруту", - проинформировали на предприятии.

Как уже сообщалось, в субботу утром трамваи 1-го маршрута в Риге курсировали на участке Иманта - 45-я школа - Иманта.

Маршрут был сокращен, так как на перекрестке Бривибас гатве и ул. Шмерля на контактные сети трамвайной линии и рельсы упала металлическая конструкция.

Rīgas satiksme отмечает, что из-за бури также нарушено поступление данных о местонахождении транспортных средств в режиме реального времени.

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