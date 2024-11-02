Рижская дума получила 60 заявок об ущербе от шторма

На Бривибас гатве металлическая конструкция рухнула на воздушную контактную линию общественного транспорта, временно нарушив движение трамваев. В некоторых местах были повалены металлические ограждения вокруг строительных площадок, сорваны рекламные плакаты, разбиты светофоры, опрокинуты временные дорожные знаки и кабинки биотуалетов.

1.maršruta tramvajs kursē posmā "Imanta" - "45.vidusskola" - "Imanta". Jo Brīvības gatves/ Šmerļa krustojumā uz tramvaja kontakttīkla un sliedēm uzkritusi metāla konstrukcija. Atbildīgie dienesti jau strādā, lai tramvaja kustība tiktu atjaunota pēc iespējas ātrāk. pic.twitter.com/I6G2JbfH5b — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 2, 2024

В некоторых зданиях также начали отслаиваться штукатурка и изоляционные панели. Такие здания обнесли ограничительными лентами.

Из-за порывов ветра уровень воды поднялся примерно на 70 сантиметров, и некоторые небольшие улицы рядом с водоемами оказались слегка затоплены.

Когда уровень воды поднимается, городской канал затопляется, и в воде оказываются пешеходные мосты, лестницы, пирсы и скамейки на берегу канала.

По прогнозам метеорологов, шторм вновь начнется во второй половине дня в воскресенье, 3 ноября, и продолжится в понедельник, 4 ноября. Чтобы обезопасить себя и своих близких и не мешать спасательным работам, Рижское самоуправление призывает жителей не оставаться на улице без особой необходимости и воздержаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок, так как возможны падения деревьев и веток.

В настоящее время власти работают над устранением опасных ситуаций, а работы по очистке города начнутся после окончания шторма.

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