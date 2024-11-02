Пострадавшую в результате бури надпись Rīga у Берги самоуправление обследует в понедельник, 4 ноября, рассказали агентству LETA в Рижском самоуправлении.

Депутат Сейма Эдвард Смилтенс в соцсетях поделился видео нанесенного бурей ущерба, упомянув и Вилниса Кирсиса. В ответ мэр Риги указал, что надпись будет восстановлена после бури.

В ходе обследования будет оценено состояние объекта и принято решение о необходимом ремонте.

К 8 часам в субботу Рижское самоуправление получило 25 сообщений о причиненных бурей повреждениях, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Большинство сообщений касались поваленных деревьев и сломанных веток в разных районах столицы - например, одно дерево упало на частное здание.

На Бривибас гатве металлическая конструкция упала на контактные сети трамвайной линии, что нарушило движение трамваев.

В некоторых местах ветер повалил металлические ограждения вокруг строительных площадок, сорвал рекламный плакат, повалил временные дорожные знаки и светофоры.

Ветер также повредил крышу здания Латвийской спортивной академии, фасад одного из зданий на улице Бривибас, а на здании на улице Хоспиталю оторвал панель утепления.

Из-за нагонного ветра уровень воды в столице поднялся примерно на 70 см, и некоторые небольшие улицы вблизи водоемов слегка затоплены. В связи с повышением уровня воды вышел из берегов городской канал.

В настоящее время городские службы устраняют самые опасные разрушения, а работы по уборке столицы начнутся позже.

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