Ноябрь начался с сильного ветра, который местами привел к разрушениям. В числе пострадавших - установленная у Берги надпись Rīga, которая свидетельствует о въезде в столицу: ветер повалил букву G.
Видео ⟩ У надписи Rīga на въезде в столицу ветром повалило букву. Объект обследуют в понедельник (1)
Пострадавшую в результате бури надпись Rīga у Берги самоуправление обследует в понедельник, 4 ноября, рассказали агентству LETA в Рижском самоуправлении.
Депутат Сейма Эдвард Смилтенс в соцсетях поделился видео нанесенного бурей ущерба, упомянув и Вилниса Кирсиса. В ответ мэр Риги указал, что надпись будет восстановлена после бури.
Skumjš skats @VilnisKirsis - RĪgA ir nokritusi! pic.twitter.com/32QmlID11H— Edvards Smiltēns (@EdvardsSmiltens) November 1, 2024
В ходе обследования будет оценено состояние объекта и принято решение о необходимом ремонте.
К 8 часам в субботу Рижское самоуправление получило 25 сообщений о причиненных бурей повреждениях, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Большинство сообщений касались поваленных деревьев и сломанных веток в разных районах столицы - например, одно дерево упало на частное здание.
На Бривибас гатве металлическая конструкция упала на контактные сети трамвайной линии, что нарушило движение трамваев.
В некоторых местах ветер повалил металлические ограждения вокруг строительных площадок, сорвал рекламный плакат, повалил временные дорожные знаки и светофоры.
Ветер также повредил крышу здания Латвийской спортивной академии, фасад одного из зданий на улице Бривибас, а на здании на улице Хоспиталю оторвал панель утепления.
Из-за нагонного ветра уровень воды в столице поднялся примерно на 70 см, и некоторые небольшие улицы вблизи водоемов слегка затоплены. В связи с повышением уровня воды вышел из берегов городской канал.
В настоящее время городские службы устраняют самые опасные разрушения, а работы по уборке столицы начнутся позже.
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