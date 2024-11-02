Бэби-боксы в Латвии: в каком городе чаще всего оставляют там детей?

В Мадоне за это время было оставлено семь детей, в Елгаве - пять, в Лиепае и Резекне - по четыре, в Даугавпилсе и Вентспилсе - по три, в Валмиере - два ребенка.

Среди оставленных за 15 лет детей были 32 девочки и 29 мальчиков. Наибольшее число отказов было в 2012 году, когда в бэби-боксах было оставлено девять детей.

Как сообщила Звирбуле, в этом году в бэби-боксах оставлены четыре ребенка, что больше, чем в последние годы, но в среднем за год в бэби-боксах оставляют от трех до пяти детей.

Хотя в этом году не произошло значительного увеличения числа оставленных детей, руководитель проекта обеспокоена ситуацией, так как после многолетнего перерыва два младенца в Латвии были найдены мертвыми, выброшенными в мусор.