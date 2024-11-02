За 15 лет существования в Латвии бэби-боксов в них оставлен 61 ребенок, при этом больше всего в Риге - 33 ребенка, сообщили агентству LETA представители Латвийского детского фонда и руководители проекта "Бэби-бокс - место для жизни ребенка" Лаура Звирбуле и Эдите Канепая-Ванага.
Бэби-боксы в Латвии: в каком городе чаще всего оставляют там детей?
В Мадоне за это время было оставлено семь детей, в Елгаве - пять, в Лиепае и Резекне - по четыре, в Даугавпилсе и Вентспилсе - по три, в Валмиере - два ребенка.
Среди оставленных за 15 лет детей были 32 девочки и 29 мальчиков. Наибольшее число отказов было в 2012 году, когда в бэби-боксах было оставлено девять детей.
Как сообщила Звирбуле, в этом году в бэби-боксах оставлены четыре ребенка, что больше, чем в последние годы, но в среднем за год в бэби-боксах оставляют от трех до пяти детей.
Хотя в этом году не произошло значительного увеличения числа оставленных детей, руководитель проекта обеспокоена ситуацией, так как после многолетнего перерыва два младенца в Латвии были найдены мертвыми, выброшенными в мусор.
Одной из причин этих трагических случаев представители проекта считают то, что после вступления в силу европейских норм о защите личных данных информация об оставленных детях предоставляется не так активно. Это означает, что в течение нескольких лет не было достаточно информации о бэби-боксах и целевая аудитория не охвачена. Выросло целое поколение, которое может ничего не знать о 15-летней истории существования бэби-боксов, отметила Звирбуле.
Она подчеркнула, что последние случаи в Мадоне и Риге вновь подтвердили необходимость бэби-боксов - младенцы были оставлены сразу после рождения, без одежды, завернутые только в тонкое одеяльце, без каких-либо записок.
С 2009 года в Латвии действуют восемь бэби-боксов - в Даугавпилсе, Резекне, Мадоне, Валмиере, Елгаве, Риге, Лиепае и Вентспилсе.
Бэби-боксы существуют при больницах и представляют собой дверцу в стене, по другую сторону которой находится кроватка. Когда в кроватку помещен ребенок, дверца автоматически закрывается, а персонал больницы получает сигнал. В течение двух минут в бэби-бокс прибывают медики, которые осматривают ребенка и передают информацию в полицию и сиротский суд, чтобы убедиться, что ребенок не находится в розыске.
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