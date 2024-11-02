Главное за 2 ноября На Латвию обрушилась буря, квадробер на поводке и латвийские спортсмены, уехавшие в Россию

Решение баскетболиста Яниса Тиммы присоединиться к российской баскетбольной команде вызвало в обществе широкие дискуссии. О ситуации с сыном ранее высказывался отец Тиммы, а теперь это сделала его бывшая жена и мать их общего сына Сана Оша.

На киноэкраны Латвии вышел фильм "Субстанция" - у кого-то он в прямом смысле вызывает тошноту, а кто-то называет его главным релизом года. Режиссер Корали Фаржа говорит о проблеме гендерного равенства языком фильмов ужасов из 90-х - с литрами крови и множеством кадров с обнаженными актрисами. Что же получилось в итоге?

В четверг в 12:30 отели и рестораны в Эстонии, Литве и Латвии остановили свою работу на десять минут в знак протеста против чрезмерно жесткой налоговой политики правительства. По словам руководительницы кафе в Валге, клиенты уже обратили внимание на повышение цен, поэтому спрос снизился, сообщает Rus.Postimees.

"Балтийская премия/Baltic Awards" - новый проект Фонда Инессы Галанте, который создается в сотрудничестве с общественными и образовательными организациями, профессиональными объединениями и дипломатическими представителями трех стран Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии.

Главный праздник моды, или Рижская неделя моды (Riga Fashion Week), завершился, поэтому пришло время вспомнить самые выдающиеся жемчужины стиля - наряды, которые действительно заставили оглянуться! Вопрос только - в восхищении или в изумлении?

После того, как в 1941 году на Польшу напали нацисты, в России были освобождены польские заложники. Им предстоял длинный путь домой через Ближний Восток. В том, что по дороге приходилось встречать и принимать к себе новых товарищей, не было ничего необычного, однако этот случай был немного иным - новым товарищем стал медведь.

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