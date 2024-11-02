Выходные начались бурно: на Латвию обрушилась непогода, сильный ветер нанес немало ущерба. Между тем, стало известно, что одному латвийцу грозит десять лет тюрьмы в Беларуси, в Лиепае открылся крупный рыбоперерабатывающий комплекс, а в Эстонии обсуждают женщину, выгуливавшую внука-квадробера на поводке. Об этих и других новостях читайте в дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 2 ноября ⟩ На Латвию обрушилась буря, квадробер на поводке и латвийские спортсмены, уехавшие в Россию
Новости Латвии:
На Латвию обрушилась мощная буря. Порывы ветра местами превышали 25 метров в секунду, VUGD получила более 160 вызовов, связанных с устранением последствий непогоды. А через сутки, как ожидается, шторм вернется. Собрали главное на эту тему:
В Лиепае открыт рыбоперерабатывающий комплекс Syfud, на котором кроме уже работающего производства крабовых палочек построены еще два, сообщает TV Kurzeme. В производственный комплекс в общей сложности вложено около 80 миллионов евро, предприятие планирует за несколько лет достичь оборота в 200-250 миллионов евро в год, а также существенно расширить экспортные рынки. Владелец производства не скрывает, что, возможно, придется привлекать работников и из третьих стран.
Житель Латвии Кристап столкнулся с неприятной ситуацией - из-за вида паспорта в путешествии было отказано его отцу, сообщает передача Bez Tabu.
Бюро внутренней безопасности (IDB) начало уголовный процесс против должностного лица Государственной полиции за управление транспортным средством под воздействием одурманивающих веществ, сообщает агентство LETA.
Двух водителей, которые оставили свои машины на стоянке на улице Валмиерас в Риге, по возвращении ждал неприятный сюрприз. Совершая поворот, водитель автомобиля Škoda не справился с управлением, в результате чего врезался в припаркованные дальше машины. Одной из причин, почему поездка мужчины завершилась разбитыми машинами, стало алкогольное опьянение, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
За рубежом:
Жителю Латвии Юрису Ганиньшу грозит в Беларуси до 10 лет колонии по трем политическим статьям. Ранее о задержании мужчины не сообщалось, теперь же его имя появилось в расписании судов, сообщает белорусское издание "Наша Нiва".
Число жертв наводнений в Испании достигло 205 человек, 202 из которых - в Валенсии, которая приняла на себя основной удар стихии. К пятнице в регионе все еще остаются места, куда пока не могут добраться спасатели. Это самое разрушительное стихийное бедствие в Испании за 50 лет.
Российская армия значительно ускорила темпы наступления в Донецкой области. За первые два месяца осени ей удалось взять там под контроль значительную территорию, площадь которой, по словам экспертов, является рекордной с начала полномасштабной войны. Некоторые военные и политики в Украине заговорили о том, что украинский фронт "посыпался".
В четверг, 31 октября, сотрудников Papagoide Paradiis в Таллинне удивили одни из посетителей. В контактный зоопарк с попугаями заглянула бабушка, которая на поводке выгуливала своего внука-квадробера. "Она гладила его по голове и на полном серьезе отдавала ему команды!" - до сих пор пребывают в недоумении сотрудники, пишет Limon.ee.
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