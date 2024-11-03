Наводнения в Валенсии: в район бедствия направлены 10 тыс. военных и полицейских, испанцы критикуют власти за медленную реакцию

Хуан Гонсалес, житель города Альдая с населением около 30 тыс. человек, сказал Би-би-си, что властям было известно об угрозе внезапных наводнений в этом регионе. "Просто возмутительно, что наша местная администрация ничего не сделала, хотя и знала, что это должно произойти", — говорит он.

Жители города Пайпорта, где в результате наводнения погибли более 60 человек, считают, что помощь поступает крайне медленно. "Пожарных мало, лопаты пока не привезли", — сказал агентству AFP 33-летний фармацевт Пако Клементе, помогавший очистить дом своего друга от грязи.

Испанцы также критикуют федеральное правительство в Мадриде за то, что оно не задействовало армию раньше и отклонило предложение Франции отправить на помощь спасателям 200 сотрудников своих пожарных служб.

Фото: BBC

Мало дождя в течение года

Санчес, впрочем, обещает сделать все возможное для помощи пострадавшим от наводнения.

На помощь спасателям отправились сотни испанских волонтеров Фото: Reuters

А заместитель руководителя администрации Валенсии Сюзанна Камареро сказала журналистам, что все необходимое "с самого первого дня" доставляется во все районы, куда можно было добраться. Но вполне понятно, что местные жители просят большего, добавила она.

В затопленных районах также зафиксированы случаи мародерства: в пятницу полиция Валенсии сообщила об аресте 27 человек за воровство из местных магазинов и офисов.

Одна из жительниц города Альдая рассказала AFP, что видела, как люди выносили товары из покинутого супермаркета, поскольку "были в отчаянии".